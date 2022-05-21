На Донеччині гундяєвські окупанти нанесли авіаудар по храму, де укривалися монахи та діти (відео)

Евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків у більш безпечне місце.

На Донеччині окупанти нанесли авіаудар по храму у с. Богородичне, у підвалі якого жили й укривалися близько 100 служителів церкви – монахині, монахи та діти.

Про це повідомляє у Facebook Національна поліція України.

«Скит на честь ікони Божої Матері «всіх скорботних Радість» Святогірської лаври було зруйновано. Люди, на щастя, не постраждали», — сказано в повідомленні.

Поліцейські разом з військовими, прикордонниками та теробороною вмовили служителів церкви виїхати у більш безпечне місце.

При цьому в поліції зазначають, що евакуаційним транспортом правоохоронці вивезли більше 40 жінок, 20 дітей та чоловіків у більш безпечне місце, а також врятували життя п’ятьох людей з інвалідністю – мешканців села, які не в змозі були вибратися самостійно.

УНІАН