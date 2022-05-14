Російські загарбники пошкодили 16094 закладів освіти в Україні, 144 – знищено повністю
Від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого російськими військами пошкоджено або зруйновано 1748 закладів освіти.
Про це повідомляє Міністерство освіти та науки України.
“1748 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів”, – свідчать дані сайту saveschools.in.ua, який є проєктом МОН з моніторингу збитків від вторгнення Росії в Україну.
Зазначається, що 1604 заклади пошкоджено, а 144 – зруйновано повністю.
“Агресор стверджує, що наносить удари виключно по військових об’єктах нашої країни. Міністерство освіти і науки зібрало численні факти та аргументи, які спростовують це твердження: російські війська руйнують школи та університети, дитсадки і дитячі будинки”, – додали у міністерстві.
Як повідомлялось, у Верховній Раді України вважають, що для відбудови всього того, що зруйнували або пошкодили російські загарбники, необхідно від 600 мільярдів до 1 трильйона доларів.
Також російські окупанти знищили понад 100 лікарень з початку війни в Україні. // ПрямийTweet