На Донеччині за добу через російські обстріли загинуло 8 цивільних, ще 7 поранені

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

“За 28 серпня росіяни вбили 8 мирних жителів Донеччини: 4 у Бахмуті, 2 у Райгородку, 1 у Тетянівці та 1 у Миколаївці. Ще 7 людей отримали поранення”, – йдеться в повідомленні Кириленка.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За останній тиждень ворог 18 разів обстріляв Слов’янськ.