На Донеччиніі ЗСУ збили черговий російський Су-25, який намагався обстрілювати позиції

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Це стлося інцидент на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ “Хортиця”.

“На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони”, – йдеться у повідомленні.

Літак збили воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Як кажуть військові,він вже палає в степах українського Донбасу.

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