На Донеччиніі ЗСУ збили черговий російський Су-25, який намагався обстрілювати позиції
Це стлося інцидент на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ “Хортиця”.
“На Покровському напрямку українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони”, – йдеться у повідомленні.
Літак збили воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Як кажуть військові,він вже палає в степах українського Донбасу.