На Київщині встановлено російського окупанта, який вбив беззбройного чоловіка та ґвалтував його дружину

За процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури військовослужбовцю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, у березні поточного року військовослужбовець РФ в одному із сіл Броварського району вдерся до приватного будинку та застрелив господаря дому. У подальшому, він разом із іншим військовослужбовцем ЗС РФ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, неодноразово ґвалтував дружину вбитого мирного мешканця, при цьому погрожуючи їй насильством та зброєю, зокрема і щодо її малолітньої дитини, яка знаходилася разом з потерпілою.

На теперішній час мати з дитиною перебувають у безпеці.

Підозрюваного оголошено в розшук до суду подано клопотання про затримання.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші співучасники цих злочинів.

Київська обласна прокуратура