На Луганщині виявили нові схрони зі зброєю бойовиків (фото)
СБУ виявила у Луганській області два схрони учасників незаконних збройних формувань. Обидві схованки зловмисники заклали влітку 2014 року під час ведення бойових дій проти сил АТО. Серед вилученого – 18 артилерійських снарядів.
Крім того, у схроні, облаштованому на місці колишніх позицій бойовиків у Попаснянському районі, правоохоронці виявили:
- 2 танкові снаряди осколково-фугасної дії;
- 30 гранатометних пострілів;
- 3 реактивні протитанкові гранати;
- понад 2 тисячі набоїв для кулеметів.
У другій схованці, розміщеній у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено:
- 10 підривників;
- гранатометний постріл;
- гранату Ф-1;
- майже 800 набоїв.
Вилучення засобів ураження проводилось у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.Tweet