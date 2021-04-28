На Луганщині виявили нові схрони зі зброєю бойовиків (фото)

СБУ виявила у Луганській області два схрони учасників незаконних збройних формувань. Обидві схованки зловмисники заклали влітку 2014 року під час ведення бойових дій проти сил АТО. Серед вилученого – 18 артилерійських снарядів.

Крім того, у схроні, облаштованому на місці колишніх позицій бойовиків у Попаснянському районі, правоохоронці виявили:

2 танкові снаряди осколково-фугасної дії;

30 гранатометних пострілів;

3 реактивні протитанкові гранати;

понад 2 тисячі набоїв для кулеметів.

У другій схованці, розміщеній у напівзруйнованому бліндажі на території Щастинського району, вилучено:

10 підривників;

гранатометний постріл;

гранату Ф-1;

майже 800 набоїв.

Вилучення засобів ураження проводилось у взаємодії з підрозділами Держслужби з надзвичайних ситуацій.

СБУ