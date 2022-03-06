На Маріупольському напрямку українські захисники у контратаці знищили 3 танки, 4 БМП, 2 Тигра та близько 30 російських окупантів
Двоє загарбників потрапили в полон.
Опинившись в полоні росіяни заспівали вже звичну для них пісню про «мы не знали куда нас отправляют».
Та все вони знали. Двоє танкістів, один з яких російський офіцер-командир взводу, вирішили здатися. Інші ж екіпажі, що знаходилися в розбитій колоні бронетехніки, залишилися в палаючих машинах назавжди.
Українські оборонці Маріуполя продовжують героїчно та мужньо стримують навалу агресора. Перемога буде за нами!
Операція об’єднаних сил / Joint Forces OperationTweet