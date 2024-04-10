На Одещині через російську атаку загинули четверо людей, в тому числі 10-річна дитина

Область атакували балістикою, попередньо – ракетами “Іскандер-М”.

Внаслідок вечірньої ракетної атаки росіян по Одеському району загинуло четверо людей, в тому числі одна дитина – 10-річна дівчинка. Ще семеро людей зазнали поранень, один чоловік у важкому стані, йому ампутовано нижні кінцівки. Лікарі роблять все можливе.

Про це повідомив начальник Одеської обласної військовї адміністрації Олег Кіпер.

“Сьогодні у період з 18.00 до 18.30 годин Одещина вчергове була під ударами балістичних ракет, попередньо – Іскандер-М”, – зазначив він.

В Одеському районі пошкоджено транспортну інфраструктуру та вантажівки, що були поруч.

На місці працюють всі відповідні служби.