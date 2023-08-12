На острові Зміїний знову встановили прикордонний український знак

Сьогодні на острові Зміїний встановлено прикордонний знак. Історичну справедливість відновлено військовослужбовцями Держприкордонслужби за повної підтримки військовослужбовців Головного управління розвідки МО.

Про це повідомив Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко:

“Разом з Дмитром Усовим та хлопцями віддали шану всім, хто звільняв Зміїний і хто звільняє кожен клаптик нашої землі. Україна неодмінно переможе!!! Слава українським захисникам!!!”

30 червня 2022 року в ОК “Південь” повідомили, що українські військові вдало провели операцію на острові Зміїний, внаслідок чого росіяни поспіхом евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами й, імовірно, залишив острів.

Вже за п’ять днів ЗСУ встановили український прапор на острові. Тоді повідомили, що острів Зміїний повернули під контроль України, а державний прапор доправили на нього на гелікоптері.

Серед тих, хто зачищав та розміновував острів були й морпіхи одеської 35 бригади ім. контрадмірала Михайла Остроградського.