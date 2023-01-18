На початку російського вторгнення Болгарія таємно допомогала Україні, попри позицію прокремлівського керівництва

У перші місяці війни поставки болгарської зброї і палива виявилися критично важливими.

Болгарія негласно постачала Україні паливо та комплектуючі до радянських зразків зброї. Ці поставки тримали в таємниці, щоб їх не зірвали проросійські політики в болгарському уряді, пише Welt.

Видання зазначає, що в перші місяці російського вторгнення українська армія відчувала гостру нестачу пального і боєприпасів радянських калібрів. На допомогу прийшла Болгарія.

Через проросійську орієнтацію значної частини болгарських еліт Софія демонструвала позицію, що вона не озброює Україну. Однак це була “димова завіса”.

На основі інтерв’ю з українським міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, колишнім прем’єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим і його міністром фінансів Ассеном Василевим журналісти склали “картину того, як Болгарія втрутилася в діру” і через посередників допомагала Києву критично необхідною зброєю, боєприпасами і дизпаливом в минулому році.

За даними журналістів, болгарський уряд не став укладати з Україною міжурядові угоди, налагодивши поставки через посередницькі компанії в Болгарії і за кордоном. Військові товари йшли до Румунії, Угорщини та Польщі, а вже звідти до України.

“За нашими оцінками, близько третини боєприпасів, необхідних українській армії на ранньому етапі війни, надходили з Болгарії”, — заявив Петков.

За словами Василева, дизельне паливо, відправлене Болгарією в Україну, було отримано при переробці російської сирої нафти на заводі “Лукойл” в Болгарії.

“Болгарія стала одним з найбільших експортерів дизельного палива в Україну і часом покривала 40 відсотків потреб України”, — заявив колишній міністр фінансів країни.

Кулеба підтвердив ці дані, зазначивши, що без болгарської допомоги росіяни захопили б більше сіл і міст, “вбили б, закатували і зґвалтували” більше українців.

“Кирило Петков проявив принциповість, і я завжди буду йому вдячний за те, що він використовував всі свої політичні навички для пошуку рішення”, – заявив Кулеба, зазначивши, що тоді прем’єр міністр Болгарії вирішив бути на “правильній стороні історії”, хоча частина болгарської правлячої коаліції була за Росію.

За інформацією журналістів, всі поставки з Болгарії в Україну були профінансовані США і Великобританією.

Війна в Україні – позиція Болгарії

В даний час політичне керівництво Болгарії розділене з питання російського вторгнення в Україну. Президент Румен Радев, який раніше назвав Крим “російським”, у квітні 2022 року виступив категорично проти поставок болгарської зброї в Україну під приводом небезпеки залучення Болгарії у війну.

По цій темі у президента Радева виникають постійні протиріччя з парламентською більшістю, де прихильники військової допомоги Україні чисельно перевершують союзників Радева.

У грудні болгарський парламент схвалив прямі поставки зброї Україні, за що президент Радев назвав депутатів паліями війни. // УНІАН