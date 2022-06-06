На розв’язаній Росією війні загинули 32 журналісти

“День журналіста має особливий присмак гіркоти у цьому році».

З початку повномасштабної російської агресії проти України загинуло 32 журналісти.

Про це написав у Telegram міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

“Цього року День журналіста має особливий присмак гіркоти. Четвертий місяць повномасштабної війни – і ми втратили 32 журналісти… За 8 років війни ми втратили ще більше. Вічна пам’ять нашим борцям передової інформаційного фронту”, – зазначив він.

Олександр Ткаченко назвав “героями журналістів, які сьогодні працюють 24/7”.

“Ми ведемо гібридну війну, першу таку масштабну в історії світу, і ваша роль сьогодні неоціненна. Як і ваша відповідальність, ваша відданість справі, завзятість та сміливість”, – наголосив міністр.

Він додав, що журналісти різних медіагруп, які працюють на об’єднаному фронті єдиного марафону новин, показали вміння домовлятися і співпрацювати на єдину мету – перемогу.

Нагадаємо, 30 травня російські військові обстріляли автомобіль, який їхав забирати людей з Луганської області. Унаслідок обстрілів загинув журналіст із Франції Фредерік Леклерк-Імхофф.

4 травня від російських обстрілів загинув український журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов.

28 квітня унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич.

1 квітня після тривалих пошуків у районі села Гута Межигірська на Київщині поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. // LB.ua