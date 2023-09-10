На Запорізькому напрямку українець повів на ворогів танк-камікадзе

Обкладений вибухівкою танк разом з механіком вийшов до ворога на відстань пострілу.

На Запорізькому напрямку воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади вдалися до ризикованого кроку і використали проти ворога так званий “танк-камікадзе”.

Як повідомив прес-офіцер бригади Ярослав Галас в Facebook, танк був підірваний поблизу позицій росіян. Вибух від детонації закладеного боєкомплекту був таким, що з тих позицій українську піхоту “ніхто не турбував”.

“Що відчуває людина, яка веде нашпигований вибухівкою та снарядами танк до ворожих позицій, а за кілька метрів до ворога має вискочити на ходу й підірвати танк дистанційним пультом?”,- написав Галас, зазначивши при цьому, що найнебезпечнішу частину операції виконав механік-водій.

“Обкладений вибухівкою танк разом з механіком виходив до ворога на відстань пострілу, і якби в нього влучили з гранатомета, жодних шансів вижити не було б”, – написав Галас.

Виконати завдання взявся Василь Дудинець з Мукачева, який сам пішов до військкомату на початку березня 2022 року.

“Якби в танк влучили і здетонувала вибухівка, то це була б миттєва смерть. Тобто, все зрозуміло – ти або живий, або мертвий. Це не той варіант, що відірвало руку й ногу, а потім тебе дружина або діти катають на інвалідному візку і підносять воду. Для мене краще повернутися неушкодженим або швидка смерть”, – сказав Дудинець.

Прес-офіцер бригади розповів, що після цієї операції за Дудинцем закріпився позивний Камікадзе. // УНІАН