На Житомирщині двом колаборантам дали по 11 років в’язниці

У Житомирській області двох чоловіків засудили за колабораціонізм, що проявився у публічному запереченні війни проти України і публічних закликах до підтримки рішень російської федерації.

Про це інформує Житомирська обласна прокуратура.

У Коростишеві чоловік на своєму акаунті у соцмережі активно розміщував дописи російських інтернет-спільнот, в яких схвалювалися дії окупантів, називав їх «братами» та закликав їх швидше «добити нацистів». Він захоплювався постами, в яких йшлося про фізичне знищення українців, закликав нікому не робити поблажок та провести «денацифікацію і демілітаризацію бандерівської республіки».

44-річний мешканець розміщував з власного мобільного телефону відео, у якому схвалювалися воєнні злочини росіян, заперечувалася військова агресія проти України. Особливо він захоплювався поширенням фейків про обстріли мирних жителів у Маріуполі, які нібито здійснюють українські військові. Крім того, він ще й активно закликав інтернет-користувачів поширювати таку цинічну брехню на своїх акаунтах.

Суд виніс вироки обом колаборантам — по 11 років позбавлення волі.