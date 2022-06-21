До 15 років ув’язнення за держзраду та участь у війні проти України засуджено бойовика так званої «ДНР»

За публічного обвинувачення прокурорів Запорізької обласної прокуратури 20 червня 2022 року Жовтневим райсудом м. Запоріжжя визнано винним бойовика, так званої «ДНР», у державній зраді та участі у незаконних збройних формуваннях (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260, КК України). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

Прокурорами у суді доведено, що з кінця лютого по березень 2022 року громадянин України, перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, добровільно вступив до лав незаконного збройного формування, підконтрольного так званій «ДНР».

Потім у його складі, разом із підрозділами окупаційних військ РФ з півдня здійснювали наступ на Україну з метою захоплення територій Запорізької області. Внаслідок бойових зіткнень із підрозділами Збройних сил України зрадника було взято у полон. У подальшому затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Запорізька обласна прокуратура