Надавав дані для корегування вогню на Донеччині – інформатору російських окупантів повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину України у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Також стосовно підозрюваного в порядку ст. 615 КПК України застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

За даними слідства, у березні-травні 2022 року чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав своїй тітці, яка мешкає на території держави-агресора, відомості про розташування військових підрозділів Збройних Сил України та інших формувань, що протидіють вторгненню РФ на території Краматорського району Донецької області

При цьому підозрюваний достовірно знав, що син жінки є представником ворожої армії та бере особисту участь у військових діях проти України. Отримана ворогом інформація використовувалась для коригування бомбових, ракетних та артилерійських ударів по мирній Донеччині.

19 травня 2022 року інформатора затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях

Офіс Генпрокурора