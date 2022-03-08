Нацполіція відкрила 1135 кримінальних проваджень через злочини військ РФ на території України

Найбільше серед них – за порушення законів та звичаїв війни, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та диверсію.

З 24 лютого по 8 березня слідчі Національної поліції України відкрили 1135 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської федерації.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Зокрема відкрито:

730 кримінальних проваджень за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни),

356 проваджень – за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

32 – ст. 113 (Диверсія),

8 – ст. 258 (Терористичний акт).

Також відкрито по чотири кримінальні провадження за ст. 111 (Державна зрада) та ст. 437 (Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни), одне кримінальне провадження за ст. 281 (Порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Найбільше кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених російськими військовими, відкрито в Чернігівській (181), Херсонській (141), Київській (138), Харківській (136), Донецькій (130), Сумській (87), Житомирській (68), Луганській (43), Миколаївській (41), Одеській (23), Черкаській (20), Дніпропетровській (20) областях та у м. Києві (53).

За вказані злочини затримано 121 особу, всім повідомлено про підозру.

Щодо 81 підозрюваного прокурори застосували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, 36 підозрюваним тримання під вартою обрав суд. // LB.ua