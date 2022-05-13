Нацполіція затримала мешканця Київщини, який перейшов на бік окупантів

Поліцейські Управління організації розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження працівників Департаменту захисту інтересів суспільства і держави викрили мешканця Київщини, який допомагав ворогу.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили та зібрали докази того, що 30-річний громадянин України, перебуваючи у селищі Бабинці на Київщині, перейшов на бік ворога. Зловмисник показував військовим збройних сил російської федерації місце проживання правоохоронців, військових АТО, мисливців. Також чоловіка підозрюють у вчиненні крадіжок разом із військовими рф. Окрім того, відомо, що він викрав і спалив автомобіль односельців і намагався заволодіти ще одним транспортним засобом, погрожуючи розправою з боку військових рф.

«Його родичі та односельці розповіли, що на власні бачили, як зрадник показував окупантам хати, в які можна заселитися, «здавав» місця проживання поліцейських, військових, учасників бойових дій, мисливців. Спільно з військовими рф фігурант ходив по домівках людей та відбирав у них їжу. Трохи згодом набув такого авторитету серед окупантів, що ті дозволили йому патрулювати територію загарбаного села. Зрадник викрав автомобіль односельця, обклеїв його ворожою символікою та трудився на благо ворогів», – повідомив Ігор Клименко.

12 травня правоохоронці провели за місцем мешканця фігуранта на Київщині невідкладний обшук, в ході якого виявили та вилучили речові докази.

Чоловіка затримали в порядку п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

#stoprussia

Національна поліція України