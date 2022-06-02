«Навизволяли» від білизни до побутової техніки: «бійцям» російської мародерської «армії» оголошено підозри

Звичайними злодіями і грабіжниками виявилися військовослужбовці росгвардії – «елітного підрозділу», підпорядкованого президенту країни-агресора. Окупанти обкрадали помешкання жителів Київщини і поштою з Білорусі відправляли привласнене майно своїм родичам в рф. За це їм загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Слідчі Головного слідчого управління спільно зі співробітниками Департаменту кіберполіції та колегами з Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України встановили причетність військовослужбовців збройних сил російської федерації до розграбування помешкань жителів Бучанської міської територіальної громади Київської області.

Поліцейські з’ясували, що серед мародерів були військовослужбовці військової частини №6720 росгвардії — так званого «елітного підрозділу», заснованого і прямо підпорядкованого президенту країни-агресора.

Саме вони під час окупації забирали майно українців. При цьому не гребували нічим, адже встановлено факти привласнення не лише фінансових заощаджень, ювелірних виробів, комп’ютерної чи побутової техніки, а й навіть… білизни. Ці речі окупанти після відступу з Білорусі поштою відправили своїм родичам в росію.

Результатом кропіткої роботи правоохоронців стало встановлення десятьох російських військових-мародерів, яким за погодженням із прокурорами Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). За такі дії передбачено до 12-ти років позбавлення волі.

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Національна поліція України