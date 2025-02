Німеччина спорядить Україні до 100 ракет для IRIS-T

12 лютого, під час засідання “Рамштайн” Німеччина повідомила про надання Україні близько 100 керованих ракет для ЗРК IRIS-T.

Про це повідомляє представництво ФРН в НАТО/Х.

Зазначається, що Німеччина вже найближчим часом спорядить Україні партію ракет.

Також у повідомленні наголосили, що подальша підтримка України у вигляді матеріальної допомоги та військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому “Рамштайні” за участі понад 50 країн.

Future support for #Ukraine in the form of materiel and military training was confirmed at today’s #UDCG meeting of over 50 nations.

will continue to play an important role in this support and announced the delivery of around 100 IRIS-T guided missiles to shortly. pic.twitter.com/ci8zQE1Rbp

— Germany at NATO (@GermanyNATO) February 12, 2025