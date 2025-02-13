Німеччина спорядить Україні до 100 ракет для IRIS-T

Published

12 лютого, під час засідання “Рамштайн” Німеччина повідомила про надання Україні близько 100 керованих ракет для ЗРК IRIS-T.

Про це повідомляє представництво ФРН в НАТО/Х.

Зазначається, що Німеччина вже найближчим часом спорядить Україні партію ракет.

Також у повідомленні наголосили, що подальша підтримка України у вигляді матеріальної допомоги та військової підготовки була підтверджена на сьогоднішньому “Рамштайні” за участі понад 50 країн.

Німеччина продовжуватиме відігравати важливу роль у цій підтримці й оголосила про постачання близько 100 керованих ракет IRIS-T найближчим часом до України, — запевнила делегація.

Довідка. IRIS-T — зенітний ракетний комплекс ППО і ПРО середнього радіуса дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Використовує ракети IRIS-T, призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет. Розробку завершено в 2014 році. // Букви

Like

Tags:

You may also like...