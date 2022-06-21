Німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000 вже на фронті

«В українській артилерійській родині з‘явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами», — зазначив він.

За словами Резнікова, це вже шостий вид артилерії 155-мм калібру, який посилює українську оборону.

«Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього «клубу найкращих» долучився й Ph2000″, — додав міністр.

Він додав, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний на всі 100% ефективно застосує їх на полі бою.

«Звісно ж, окрема величезна подяка нашим артилеристам, які вже стали всесвітньою легендою. Також хочу подякувати німецьким партнерам за підтримку, на збільшення якої ми продовжуємо розраховувати. Дуже ціную зусилля моєї колеги – міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт», — підкреслив Резніков. // УНІАН