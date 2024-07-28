Норвежський експерт про можливий удар українського дрона по російському аеродрому за полярним колом: Вражений, але не здивований

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив в коментарі українським медіа, що українські дрони пошкодили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Бомбардувальник було розташовано на аеродромі “Оленья” на Кольському півострові.

Коментуючи повідомлення ЗМІ про можливий удар президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що обговорював це питання з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

“Основне повідомлення полягає в тому, що у нас немає причин для хвилювання у Фінляндії. Ми тримаємо ситуацію під контролем і можемо реагувати”, – сказав Стубб пресі в Парижі, повідомляє видання Yle.

Цей удар може бути першим, якого Україна завдала поза полярним колом і рекордним за далекобійністю, пише Радіо Свобода. Російські літаки, що базуються на аеродромі Оленья, регулярно беруть участь в ударах по Україні, пише видання.

Вражений, але не здивований. Так відреагував доцент Норвезької академії військово-повітряних сил Ларс Педер Хага, коментуючи повідомлення про удар виданню Barents Observer.

“Питання було не чи, а коли Україна вдарить по базі, – каже експерт. – Але це все одно вражає, адже Оленья за 1800 км від українського кордону, і в регіоні практично постійно глушать GPS”.

Видання нагадує, що аеродром знаходиться за 200 км від кордону РФ з Норвегією і за майже 150 км від фінської Лапландії, зазначає Голос Америки.