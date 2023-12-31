Обстріл Харкова: поліція повідомила про майже 30 постраждалих за добу
Серед постраждалих є підлітки 14 і 16 років та іноземець
За останню добу рсійські загарбники били по Харкову ракетами і дронами, унаслідок чого постраждали 28 осіб.
Про це повідомили поліція Харківської області та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
«Поранено 28 людей, у тому числі двоє дітей. Усі цивільні», – йдеться в повідомленні.
Синєгубов додав, що 12 постраждалих перебувають у лікарнях. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземець. Травмовані – у середньому та легкому стані.
Також уночі окупанти обстріляли село Борова в Ізюмському районі. Тут пошкоджено приватне домоволодіння. Із-під завалів будинку вилучили тіла жінки та двох чоловіків.
Нагадаємо, у ніч проти 31 грудня під час повітряної тривоги в Харкові пролунала серія потужних вибухів. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що в місті є влучання у житлові будинки. // ГлавкомTweet