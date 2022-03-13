Обстріл окупантами Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині: 9 людей загинуло, 57 поранені

В результаті авіаудару по Яворівському полігону у Львівській області за інформацією на даний час загинуло 9 осіб,

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію оприлюднену представником Львівської ОДА.

За попередньою інформацією, окупанти запустили понад 30 ракет із Саратова (Росія), частину ракет збили.

«57 людей травмовані, перебувають у лікарні. 9 героїв загинули. Це офіційно підтвердженні дані. На цей час здійснюється гасіння пожежі, розбір уламків», — повідомили в ОДА.

Нагадаємо, 13 березня російські окупанти здійснили авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки на Яворівському полігоні.