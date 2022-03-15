ОБСЄ має працювати над депутіназацією росії – Кислиця на Радбезі ООН

Організація з безпеки та співробітництва в Європі має підтримати депутінізацію росії та її поступове повернення до міжнародного права в постпутінську епоху.

Як передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це заявив у понеділок постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому співпраці ООН та ОБСЄ.

Нині «йдеться про виживання як ООН, так і ОБСЄ, а також про депутінізацію росії та її поступове повернення до положень міжнародного права в постпутінську епоху», — сказав Кислиця.

«Режим путіна наближається до свого кінця, — зазначив він. — Водночас він завдав таких великих збитків російському суспільству, що потрібні десятиліття, аби повернути росію бодай на той рівень демократії, якого вона досягла в 90-х роках минулого століття».

За словами постпреда, нині ОБСЄ має відігравати особливу роль у підтриманні постпутінської росії на її майбутньому шляху повернення до родини демократичних держав – «під новим керівництвом, з новими послами та новими представниками».

«Тому я закликаю голову та інституції ОБСЄ розпочати розгляд умов роботи з постпутінською Росією, оскільки автоматичного повернення до нормального життя не буде ні тут, у Нью-Йорку, ні в ОБСЄ», — додав він.

Кислиця зазначив, що російські війська продовжують вчиняти в Україні воєнні злочини та злочини проти людяності, «стираючи будь-яку різницю із їхніми нацистськими попередниками 80-річної давнини». Про це свідчать понівечені міста й сила, братські могили, терор проти мирного населення, викрадення та вбивства представників місцевої влади, активістів та журналістів.

Кислиця звернувся до голови ОБСЄ Збіґнева Рау, який брав учать у засіданні Радбезу, із закликом посприяти у звільненні мера Мелітополя Івана Федорова, якого катують через відмову співпрацювати з агресором.

Російські окупанти посилюють свою репресивну практику, викравши також мера міста Дніпрорудного Євгена Матвєєва, додав він.

Постпред зазначив, що мешканці Херсона, Бердянська, Мелітополя, Енергодара та інших окупованих міст не бояться виходити на вулиці й казати окупантам: «Ідіть геть, ми – Україна».

Спроби росії застосувати в Херсоні свою звичну практику проголошення фальшивої «народної республіки» були одразу відхилені Херсонською обласною радою, яка ухвалила на позачерговій сесії 12 березня заяву про те, що Херсонщина була і буде Україною, сказав Кислиця.

«В Україні немає місця, де б вітали російську армію», — підкреслив він.

Кислиця наголосив на важливості реєстрації всіх воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних рф у війні проти України, а також привітав задіяння для цього всіх механізмів, про які говорили на зсіданні Радбезу.