Оккупанты обстреляли ракетами площадь Свободы в Харькове: ранены около 20 человек, уничтожено здание ОГА (фото, видео)

.Утром 1 марта в сторону здания Харьковской ОГА российскими военными был осуществлен ракетный обстрел.

Площадь Свободы в Харькове, одна из крупнейших площадей в Европе, попала под обстрел. Там расположены здания Харьковской областной государственной администрации.

На видео видно, что пострадала волонтерская палатка перед ОГА «Все для победы», которая стоит в Харькове все восемь лет российско-украинской войны.

ГСЧС предварительно информировала, что есть попадание в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и часть жилого массива (преимущественно 4-5 этажных жилых домов).

Глава харьковской ячейки «Национального корпуса» Константин Немичев показал в Telegram видео последствий ракетного обстрела здания ОГА и площади.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем обращении отметил коварство действий врага. На момент обстрела в городе закончился комендантский час.

Около 11 часов спикер ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко сообщил с места об около 20 погибших.

По его словам, люди находятся под завалами разрушенного здания ОГА. Из-под завалов спасатели уже вытащили 6 человек. Предварительно информировали, что среди них 1 ребенок. Около 20 человек ранены в результате обстрела.

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, цель таких коварных обстрелов – массированная паника.

«Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ понятна – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры. Украина достойно сражается», — прокомментировал он.

Ранее сегодня Олег Синєгубов, глава Харьковской ОГА, доложил, что ночью в области были хаотичные обстрелы по всем направлениям – Липецком, Белгородском, Чугуева и другим.

«За сутки пожарные области ликвидировали 24 пожара, вызванных вражескими обстрелами. Горели десятки автомобилей гражданских, в селе Рогань в результате обстрелов загорелся жилой дом: пострадал 1 человек и 1 погиб. По улице Кольцевая в результате артобстрела пострадало 8 человек и 35 человек были эвакуированы. Дома горели в Изюмском, Харьковском районах», — написал он.

По его словам, 1 марта также ожидаются артиллерийские обстрелы, бомбардировки с привлечением авиации. // УНИАН