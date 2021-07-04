Окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.
Протягом суботи, 3 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба ООС.
Біля населеного пункту Невельське збройні формування Російської Федерації тричі обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.
В районі населеного пункту Чермалик окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Неподалік Опитного противник обстрілював наші позиції з протитанкових ракетних комплексів.
Поблизу Золотого-4 російські найманці тричі застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.
У районі Новотошківського ворог здійснював обстріли з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Біля Світлодарська окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів
Неподалік населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї.
У напрямку населеного пункту Катеринівка ворог застосовував станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Неподалік Авдіївки противник вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Станом на 07:00 неділі, 4 липня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська двічі застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
А біля Авдіївки ворог відкрив вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.
Нагадаємо, протягом п’ятниці, 2 липня, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. // LB.ua