Окупанти-мародери поцупили п’ять кораблів із зерном з бердянського порту

З Бердянського морського порту зникли п’ять кораблів, завантажених кількома десятками тисяч тонн зерна.

Про це під час телемарафону UAразом сказав голова ЗОВА Олександр Старух, передає Укрінформ.

“Мешканці Бердянська повідомляють, що в порту стояли п’ять кораблів. Деякі з них були повністю завантажені – це ми бачимо за митними документами, деякі частково завантажені. Декілька днів тому ці кораблі зникли з Бердянського порту. Як кажуть люди, вони були кудись відігнані російськими буксирами. Там було кілька десятків тисяч тонн українського зерна”, — сказав Старух.

За його словами, невдовзі має бути відомо, куди саме відправлені ці кораблі.

Як раніше повідомлялось, Бердянськ тимчасово захоплений ворогом. На території міста перебуває військова техніка рф та солдати. Місцева влада відмовилась від співпраці з окупантами.