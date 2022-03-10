Окупанти можуть підірвати склади аміаку в Харківській області, аби звинуватити ЗСУ

Російсько-окупаційні війська розглядають можливість підірвати склади аміаку в Харківській області. А після звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

«Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну. Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ», — йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, ворогом проробляються варіанти вчинення й інших провокацій.

«Але, нешановні окупанти, що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники. Ви по-справжньому хворі, якщо робите такі злочини. А отже — будемо лікувати. Наші військові це гарно роблять уже 15 днів. І будуть це продовжувати до Перемоги України!», — зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше окупанти оприлюднили фейкову інформацію про нібито «замінування українськими військовими складів з аміаком» в Сєвєродонецьку Луганської області. Україна заявила про фейк.