Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку

В окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група дезертирів віком 18-20 років. Одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються.

Загалом, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських військових.

Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.

Найчастіше втікачі намагаються добратися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним та добре «відпрацьованим».

Головне управління розвідки

Міністерства оборони України