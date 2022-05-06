Окупанти вдарили по Харкову з РСЗВ та артилерії

Сьогодні російські окупанти тричі вдарили із РСЗВ та двічі з артилерії по Київському та Шевченківському районах Харкова.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

«Окупанти за добу 3 рази вдарили із РСЗВ та 2 — із артилерії по Київському, Шевченківському районах Харкова. Сьогодні вночі та зранку ворог завдав 2 удари РСЗВ та артилерії по Північній Салтівці. По області — Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі. На вулицях перебувати досі небезпечно!» — написав Синєгубов.

Голова ОВА зазначив, що «гарячим» залишається Ізюмський напрямок, на околицях Барвінкового тривають бої. Ворог намагається атакувати позиції ЗСУ, але росіяни зазнають великих втрат.

На Харківщині не припиняють відновлювати критично важливу інфраструктуру, пошкоджену окупантами: газо-, водо- та електропостачання.

Синєгубов також нагадав про дефіцит пального і попросив утриматися від поїздок без нагальної необхідності.