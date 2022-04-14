Окупанти вкрали гроші, які мали піти на пенсії мелітопольцям

За словами міського голови Мелітополя Івана Федорова, це сталося «за наводкою» самопроголошеного мера Галини Данильченко.

Російські окупанти вкрали кошти, які передбачалися на виплати пенсій мелитопольцам.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

«З перших днів війни та окупації ми разом з «Укрпоштою» шукали всі можливі та неможливі варіанти, як виплатити пенсії нашим жителям. Приблизно половина людей отримують їх через «Укрпошту». Кілька днів тому за наводкою псевдомера Галини Данильченко російські солдати прийшли на «Укрпошту» і вкрали кошти, які призначалися на виплати пенсіонерам ще за березень. Ще не повністю березень у нас закритий», — сказав він.

Федоров додав, що окупанти ніяких прохань представників «Укрпошти» і місцевої влади «не чують і не хочуть нічого віддавати».

«Разом з «Укрпоштою» ми знайшли кілька способів, як передавати кошти на окуповані території, але сьогодні знову це не працює, і в заручниках опинилися пенсіонери, соціально незахищені верстви населення, які не можуть отримувати через окупантів кошти… Окупанти називають це трофеєм, забрати кошти у літніх — це їхній трофей», — додав він. // УНІАН