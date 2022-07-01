Окупанти за добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини – є загиблі та поранені

Росіяни вдарили ракетами Х-22, ЗРК «С-300», артилерією, реактивними системами « Град» і «Ураган». Поліцейські вилучили докази злочинів рф.

Ворог поцілив у міста Авдіївка, Бахмут, Селидове, Слов’янськ, Сіверськ, Українськ, смт Гостре та Нью-Йорк, села Георгіївка, Маяки, Карлівка, Тоненьке.

Загалом зафіксовано 19 ударів по Донеччині, найбільше «прильотів» — в Авдіївці.

Руйнувань зазнали 44 цивільних об’єкти – 28 житлових будинків, з них 5 багатоквартирних, школа, коксохімічний завод, збагачувальна фабрика, гуртожиток, будинок культури, кафе, гаражі.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Національна поліція України