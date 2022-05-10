Окупанти змушують вихователів дитячих садків з Донецька їхати в Маріуполь

Керівникам закладів дошкільної освіти окупованого Донецька надійшло розпорядження відібрати персонал для вирушення у захоплений Маріуполь та наближені населені пункти – Мангуш, Нікольське, Ялта. Російська окупаційна адміністрація пояснює це необхідністю «організації роботи на місцях».

Подібним чином відбирається і персонал банківських установ. Очікується, що керівництво місцевим фінансовим сектором повністю перейде під контроль окупантів.

Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою.

Відомо, що персонал, який готують до переведення на роботу в інші регіони, всіляко опирається такому рішенню. Деякі погрожують звільнитись, якщо розпорядження не скасують.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України