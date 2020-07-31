Учасникам ОЗГ, які під час окупації підірвали міст на Луганщині, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокуратури Луганської області чотирьом учасникам організованої злочинної групи, які у липні 2014 року вчинили підрив

мосту, повідомлено про підозру за фактом диверсії, створення не передбачених законом збройних формувань або участі у їх діяльності, а також незаконного

поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами ( ч. 3 ст. 28, ст. 113, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, на початку липня 2014 року мешканець міста Лисичанська, перебуваючи у складі незаконного збройного формування РФ – так званої армії «Юго-Востока» створив та очолив стійку злочинну групу. До неї увійшли ще троє мешканців Донецької області. Учасники угруповання мали на меті здійснення мінування та підриву важливих об’єктів інфраструктури.

У середині липня 2014 року підривники заклали вибухівку на автомобільному мосту між населеними пунктами Золотарівка Попаснянського району Луганської області та Верхньокам’янське Бахмутського району Донецької області, що проходив через залізничну колію. Переправу було заміновано за допомогою шахтного тротилу, детонаторів та шахтної підривної машинки.

Діяльність злочинної групи зупинено 24 липня 2014 року після звільнення населених пунктів Луганщини від незаконних збройних формувань РФ.

Наразі до одного з підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, інших учасників злочинної групи оголошено у розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими третього управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, оперативний супровід – Управлінням карного розшуку Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Прес-служба прокуратури Луганської області