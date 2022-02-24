Оперативне повідомлення МВС України на 12:00

Рівненська область біля сіл Бутове Зарічнянського району та Городище Дубровицького району помічено передислокацію військової техніки на території Республіки Білорусь.

Херсонська область село Новоолександрівка Каланчацького району зі сторони АР Крим рухається колона з 20 одиниць військової техніки.

Інформація про пожежу на території військової частини НГУ у м. Одеса не підтвердилася, пожежа виникла на території ТОВ «Будпостач» в складській будівлі на площі близько 1 тис. м кв. Залучено 25 осіб та 6 од. техніки ДСНС. КГП заст. нач. ГУ Крицький О.І.

У зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, зруйновано міст через річку Черевач.

У зв’язку з агресією Російської Федерації на території України поліція посилила заходи із забезпечення правопорядку на вулицях сіл і міст держави. Поліцейські наряди забезпечують безпеку громадян та публічний порядок.

Разом з тим правоохоронці звертають увагу людей на необхідність приділяти підвищену увагу підозрілим особам та предметам. Про всі підозрілі речі, а також підозрілих осіб з червоними елементами на одязі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.

24 лютого на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу.

До місця події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина. На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала біля 100 кв.м.

Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців.

Завершено локалізація вогню.

Чернігівська область місто Ніжин: зранку під час бомбардування аеродрому ДСНС загинув полковник поліції Яцик О.А., інспектор ювенальної превенції.

На території України всі служби МВС України в режимі воєнного стану забезпечують правопорядок, надають допомогу потерпілим, ліквідовують руйнування та пожежі.

Національна поліція України