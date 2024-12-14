Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 14.12.2024

Розпочалась тисяча двадцять п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської Федерації проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних та 38 авіаударів, зокрема, задіяв 99 ракет та скинув 51 КАБ. Крім цього, здійснив понад 3200 обстрілів, з них 104 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тур’я, Цилюрики, Алісівка, Мала Рибиця, Гранів, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Богуславка, Нова Кругляківка, Сергіївка, Серебрянський Ліс, Сіверськ, Кримське, Стара Миколаївка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Зелене Поле.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, два командних пункти, одну наземну станцію керування БпЛА та ще один важливий обєкт противника.

На Харківському напрямку ворог один раз штурмував в районі населеного пункту Вовчанськ.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Богуславки, Загризового та Лозової на Куп’янському напрямку, де за добу відбулося десять атак окупантів.

Минулої доби ворог 24 рази атакував на Лиманському напрямку. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Зелений Гай, Шийківка, Макіївка, Терни, Зарічне, Торське, Діброва, Григорівка та у напрямку Чернещини.

Один штурм противника відбили наші оборонці в районі Білогорівки на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку окупанти атакували шість разів у районах Часового Яру та Ступочок.

Десять атак здійснив ворог на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Диліївка. Більшість атак противник спрямував на Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миролюбівка, Лисівка, Промінь, Даченське, Шевченко, Новий Труд, Зелене, Піщане та Пушкіне.

Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Курахівському напрямку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Дачного, Ганнівки та Успенівки.

В районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Сухі Яли, Благодатне, Сторожеве, Нескучне на Времівському напрямку противник здійснив 35 штурмів наших позицій.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника, противник успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Минулої доби на Курському напрямку відбулося 22 боєзіткнення, ворог завдав 13 авіаційних ударів 19 керованими бомбами та вчинив 399 артилерійських обстрілів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1040 осіб. Також українські воїни знищили 2 танки, 24 артилерійських системи, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 81 ракету, 40 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки окупантів. Інформація уточнюється.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо! Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ