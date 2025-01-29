Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 08.00 29.01.2025

Розпочалась тисяча сімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулось 193 бойових зіткнення.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 33 авіаційних ударів із застосуванням двох ракет та 71 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч артилерійських обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та застосував для ураження 2424 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Катеринівка, Новий Комар, Андріївка, Удачне та Комар Донецької області; Калинівське Херсонської області; Мала Токмачка Запорізької області.

Минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по складу боєприпасів, сім – по районах зосередження особового складу та військової техніки, два удари по пунктах управління та два – по артилерійських системах противника.

На Харківському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Стариці.

На Куп’янському напрямку наші війська зупинили 14 атак противника в районах Кутьківки, Кіндрашівки, Дворічної, Петропавлівки, Нової Кругляківки та Богуславки.

Кількість бойових зіткнень за добу на Лиманському напрямку досягла 10. Основні зусилля загарбники концентрували в районах Новоєгорівки, Богуславки, Новолюбівки, Макіївки та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших захисників в районах Білогорівки, Новосілки та Верхньокам’янського.

Минулої доби на Краматорському напрямку Сили оборони відбили 11 ворожих спроб просунутись вперед поблизу Предтечиного, Білої Гори та Часового Яру.

Ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Кримське, Диліївка, Дачне, Торецьк та Щербинівка.

На Покровському напрямку 88 атак відбито нашими захисниками. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Сухий Яр, Лисівка, Зелене, Відродження, Шевченко, Покровськ, Сергіївка, Удачне, Надіївка, Успенівка, Нововасилівка, Новоолександрівка, Олексіївка, Муравка, Дачне, Богданівка, Курахове та Улакли.

Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах населених пунктів Костянтинопіль та Розлив окупанти сім разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Гуляйпільському напрямку загарбники п’ять разів атакували район населеного пункту Новосілка.

Наші воїни відбили одну атаку російських загарбників на Придніпровському напрямку.

На Курському напрямку вчора відбулось десять бойових зіткнень, ворог завдав 24 авіаційних удари із застосуванням 34 КАБ, здійснив більш ніж триста артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф застосовує артилерію по районах українських населених пунктів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1670 осіб. Крім того, українські воїни знешкодили 10 танків, 24 бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету, 97 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки окупантів.

Приєднуйтесь до Сил оборони!

Разом переможемо!

Генеральний штаб ЗСУ