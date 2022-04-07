Зафіксовані факти зґвалтування літньої жінки та дітей під час окупації у Бородянці — Генпрокурор

Генпрокурор також зазначила, що завжди про сексуальні злочини вже в процесуальній площині відбувається дуже багато справ безпосередньо після закінчення війни, коли жертви впевнені у своїй безпеці.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова в ефірі інформаційного телемарафону повідомила, що зафіксовані факти зґвалтування бабусі й дітей під час окупації у Бородянці.

«Люди пережили страшні трагедії, люди знаходяться досі там, де їм страшно… Якби ми говорили про сексуальне насильство, ми знаємо оперативним шляхом, що воно є. Причому сексуальні злочини не тільки над жінками, над чоловіками! Сьогодні по Бородянці зафіксований факт зґвалтування бабусі! Дітей!», — сказала генеральний прокурор.

Вона також зазначила, що завжди про сексуальні злочини вже в процесуальній площині відбувається дуже багато справ безпосередньо після закінчення війни, коли жертви впевнені у своїй безпеці.

«Жертви залякані, жертви бояться говорити! В нас деякі жертви на західній Україні, деякі жертви вже за кордоном. Вони спілкуються тільки з тими неурядовими організаціями й священниками, яким вони довіряють. Тому, звичайно, ми будемо відпрацьовувати це максимально в чуттєвому просторі. Але це не історія, що має бути слідча жінка, це історія про те, що має бути тільки один допит, щоб жертву постійно «не дєргать»… Це історія про те, щоб підготувати її (жертву сексуального насильства — УНІАН) морально і надати їй реабілітацію… «, — наголосила Венедіктова.

Вона також підкреслила, що сексуальні злочини під час війни – це так само воєнні злочини, які не мають терміну давності притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні у Бородянці дістали 26 тіл загиблих мирних мешканців. За даними генпрокурора, наразі кількість жертв серед цивільного населення буде важко передбачити. // УНІАН