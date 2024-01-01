Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 01 січня 2024 року

Розпочалася шістсот сімдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень.

За добу ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, вчинив 181 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, інша цивільна і промислова інфраструктура.

Минулої доби російські агресори вчинили чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши 96 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 66 із цих ударних безпілотників.

Уже з початку доби 1 січня загарбники знову завдали авіаційного удару, застосувавши 26 “шахедів”. Наші оборонці знищили 21 ворожий дрон.

Авіаційних ударів учора зазнали: Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Григорівка, Різниківка, Званівка, Спірне, Північне, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Вірівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни стали на перешкоді 10 атакам московитів біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. За останню добу минулого року наші воїни відбили 4 атаки ворога в районах Степового й Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників у районі Новомихайлівки на Донеччині, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 1 атаку противника біля Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни придушили 5 атак росіян поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро. Ворог, попри значні втрати, не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби агресор вчиняв тут 13 безуспішних штурмових дій.

Водночас українські війська своїми активними діями продовжують завдавати окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 1 пункт управління росіян.

Орієнтовні втрати ворога минулої доби становлять: 780 окупантів, 6 танків, 17 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 66 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 38 автомобілів та 9 одиниць спеціальної техніки.

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Генеральний штаб ЗСУ