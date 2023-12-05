Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 05 грудня 2023 року

Розпочалася шістсот п’ятдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 73 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 8 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 87 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши 2 керовані ракети Х-59 та 22 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 14 ворожих дронів та 1 керовану ракету Х-59 знищено.

У ніч на 5 грудня противник атакував Україну ударними БпЛА «Shahed-136/131», а також зенітними керованими ракетами С-300. Усього в ударі зафіксовано 17 ударних БпЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300.

В результаті бойової роботи знищено 10 ударних БпЛА в різних регіонах України.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Спірне, Виїмка, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Часів Яр, Олександропіль, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новодарівка та Кам’янське Запорізької області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 11 атак ворога в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Сили оборони успішно відбили 18 атак противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.

1 грудня в тимчасово окупованій Єлисеївці, що у Запорізькій області, окупанти проводили фільтраційні заходи. Російські окупанти перевіряли приватні будинки, підвальні приміщення. Так окупанти шукали, зокрема своїх дезертирів.

Під час рейду загарбники перевіряли особисті документи місцевих мешканців, зокрема і ті які засвідчують право власності на житло.

А у тимчасово окупованому селищі Комиш-Зоря, що у Запорізькій області, на блокпостах окупанти зупиняють увесь без виключення транспорт та цивільних осіб і перевіряють паспорти, а також телефони. На телефонах окупанти шукають та вивчають вміст меседжерів Telegram, WhatsApp, Signal. Очевидно у такий спосіб загарбники шукають українські сили спротиву на окупованих територіях.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників, 2 – по зенітно-ракетних комплексах та 7 по артилерійських засобах противника.

Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 1030 окупантів, 7 танків, 15 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, 3 засоби ППО, 15 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 32 автомобіля та 7 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ