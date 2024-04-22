Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 22 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот вісімдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У ніч на 22 квітня 2024 року російські терористи атакували територію України застосувавши 7 ударних безпілотників типу “Shahed” та три зенітні керовані ракети С-300/С-400.

В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних дронів, а вранці – безпілотник оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

Усі дрони збито на Одещині.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти: Харків; Невське і Білогорівка у Луганській області; Терни, Ставки, Торське, Новосадове, Ямполівка, Очеретино, Соловйове, Бердичі, Ступочки, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове, Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку російські окупанти 17 разів атакували позиції українських воїнів в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів: Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог 23 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку російські загарбники 4 рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Загарбники здійснили 4 безуспішні атаки на позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російський окупантів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу та пункту управління безпілотників противника.

Минулої доби загальні втрати ворога склали 730 російських загарбників, 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 1 засіб протиповітряної оборони, 5 дронів оперативно-тактичного рівня, дві ракети, 27 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ