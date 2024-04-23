Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 10.00 23 квітня 2024 року

Розпочалася сімсот дев’яноста доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 6 ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

У ніч на 23 квітня 2024 року російські терористи атакували Україну, застосувавши дві балістичні ракетами «Іскандер-М» та 16 ударних безпілотників типу «Shahed-131/136»

Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 цих ударних дронів – знищено у Миколаївській, Одеській, Київській та Черкаській областях.

Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Іванівське, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Олександропіль, Семенівка, Іллінка, Нетайлове, Карлівка, Водяне, Костянтинівка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав, Берислав, Червоний Маяк Херсонської області.

Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку російські окупанти наступальних дій не проводили.

На Лиманському напрямку російські загарбники здійснили 19 безуспішних атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни і Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, українські воїни відбили 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області, де російські окупанти понад 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку ворог 3 рази атакував позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку російські загарбники намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби противник здійснив 7 безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по двох зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по пункту управління, двох засобах протиповітряної оборони та району зосередження особового складу російських окупантів.

Минулої доби загальні втрати ворога склали: 800 російських загарбників, 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 23 дрони оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки.

Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!

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Генеральний штаб ЗСУ