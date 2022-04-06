Перехоплення СБУ: російські школярі просять швидше вбивати українців

Які листи пишуть українські діти нашим воїнам? Дякують за захист, бажають сил і здоров’я, вірять у перемогу та мир.

А чого бажають російські школярі? Смерті для українців.

«Прошу тебя: побыстрее убивай всех украинцев и приезжай домой», – так пише сестра своєму братові-окупанту.

А той, сміючись, вихваляється цим у телефонній розмові з родичкою, лагідно називаючи її «крысообразная».

«Пошли они на хер эти люди», – піддакує йому жінка, яскраво демонструючи усю миролюбність і доброту «народа-асвабадітєля». Мабуть, така зла, бо родич не встиг блендер намародерити?

І не встигне. Бо у Бабаєва Валерія (як і в інших рашистів) більше шансів повернутися додому у чорному пакеті. Або ж – здатися в полон, і тоді залишитись живим та нарешті зайнятись вихованням сестри – щоб вона виросла, не вбираючи в себе всю ненависть російської пропаганди.

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Водночас кожна нова розмова окупантів, перехоплена СБУ, лише укріплює думку: після нашої перемоги єдина можлива форма спілкування з роZZійським народом – через зачинений кордон, не підпускаючи сусідів ближче, ніж на відстань пострілу.

#СТОЇМО

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

#СБУ

Служба безпеки України