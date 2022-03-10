Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі
Система грошових переказів Western Union тимчасово зупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Ми знаходимося в діалозі з широким спектром зацікавлених сторін та намагаємося ухвалити правильне рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі. Ми провели ретельну оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема наслідків для наших товаришів по команді, партнерів і клієнтів», – пише Western Union.
Зрештою з огляду на трагічні наслідки тривалого нападу Росії на Україну компанія ухвалила рішення призупинити операції в Росії та Білорусі.