Перекази Western Union не працюватимуть у Росії та Білорусі

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Система грошових переказів Western Union тимчасово зупиняє роботу в Росії та Білорусі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Western Union та ще три платіжні системи скасували комісію за перекази в Україну

«Ми знаходимося в діалозі з широким спектром зацікавлених сторін та намагаємося ухвалити правильне рішення щодо наших послуг у Росії та Білорусі. Ми провели ретельну оцінку внутрішніх та зовнішніх чинників, зокрема наслідків для наших товаришів по команді, партнерів і клієнтів», – пише Western Union.

Зрештою з огляду на трагічні наслідки тривалого нападу Росії на Україну компанія ухвалила рішення призупинити операції в Росії та Білорусі.

«Ми приєднуємося до міжнародної спільноти, висловлюючи щиру надію на дипломатичне та мирне вирішення», – резюмує компанія. // Економічна правда

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