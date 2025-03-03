Під час виконання бойового завдання загинув поліцейський Харківщини Денис Котляр

3 березня інспектор взводу № 2 роти № 3 батальйону полку поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Харківській області Денис Котляр виконував бойове завдання з транспортування особового складу на Донеччину. В цей час росіяни здійснили обстріл з FPV-дрону. Внаслідок ворожої атаки старший лейтенант поліції дістав несумісні із життям поранення.

Близько 12 років свого життя Денис Котляр присвятив роботі в органах внутрішніх справ та поліції. Працював водієм, патрульним та дільничним інспектором.

Під час повномасштабного вторгнення рф в Україну не зрадив Присязі, став на захист держави та продовжив виконувати свої професійні обов’язки.

Денису назавжди залишиться 30 років. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – 9-річна донька, без сина – батьки…

Колектив Національної поліції України висловлює щирі співчуття родині загиблого. Сумуємо разом із вами.

Вічна пам’ять. Назавжди в строю…

Національна поліція України