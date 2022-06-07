Початкова військова підготовка у школах буде розширена

Школярам необхідне отримання навичок поводження зі зброєю та надання першої допомоги.

Про це в інтерв’ю УНН розповів голова парламентського комітету з освіти та науки Сергій Бабак.

Нардеп зазначив, що контентна складова освіти переглядатиметься відповідно до нових викликів – система має реагувати.

«Як не крути, але ми завжди знали, що у нас агресивний сусід із купою зброї. Але ми не хотіли вірити, що вони настільки прогнив увесь народ. Тепер ми переконалися в цьому. Для більшості стало абсолютно очевидним, що проросійські наративи насаджувалися всіма доступними способами: через освіту, культуру, літературу… Звичайно, настав і наш час все переглядати», — вважає Бабак.

Перегляд торкнеться як вивчення, наприклад, творів російських письменників, так і того, які навички отримуватиму учні. У школах буде передбачено початкову військову підготовку у більш широкому розумінні.

«Якщо все вийде, у нас буде непоганий симбіоз між системою ТрО та школою. Я вважаю, що незалежно від того, хлопчик ти чи дівчинка – ти повинен мати елементарні навички поводження зі зброєю і надавати першу допомогу. Елементарні речі ти маєш знати та розуміти. В Україні після розвалу Союзу Товариство сприяння обороні взяло на себе функції ДТСААФ. Так, там уже все розвалено, вкрадено, прогнило, як і в багатьох сферах, на жаль», — пояснив нардеп, не виключивши, що учні, ймовірно, отримуватимуть навички водіння.

Парламентар додав, що інфраструктуру для такої підготовки необхідно відновлювати, але це потрібно робити. А кадрами для викладання можуть стати військові, які захищають нашу країну.

«У нас зараз буде величезна кількість учасників бойових дій у всіх регіонах, і вони могли б у цьому брати участь. Тут може бути добрий симбіоз – ми їх наново інтегруємо у мирне життя, і вони дітям передаватиму правильні цінності та правильні навички», — розповів нардеп.

Щодо того, коли ймовірно вдасться впровадити таку модель, то Бабак припускає, що це вдасться зробити на 2023-2024 освітній рік.

«Це необхідно. Ми всі розуміємо, що це одні з життєво необхідних навичок (…). Я вважаю, що кожен громадянин нашої країни повинен мати базові навички ведення війни», — додав нардеп.

Наразі для учнів 10 12 класів загальноосвітніх шкіл передбачено курс «Захист України». У ньому є елементи вогневої підготовки та навички тактичної медицини.