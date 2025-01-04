Померла дівчина, поранена під час російської атаки на Київщину 3 січня

Молода жінка, яка була поранена внаслідок падіння збитої ворожої цілі під час масованої атаки БпЛА 3 січня на Київщину, померла.

Про це повідомляє Київська ОВА.

Уточнюється, що жінка 2002 року отримала поранення у живіт.

Лікарі до останнього майже добу боролися за її життя, але поранення було дуже тяжке.

Ще один постраждалий, чоловік 1953 року народження, який отримав поранення в спину, знаходиться у реанімації.

Під наглядом лікарів ще один постраждалий – молодий хлопець, який отримав поранення коліна. // УП