Швеція дозволила Україні «довбати» своєю зброєю по Росії на її території

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Відомо, що Україна отримувала від Швеції артилерійські системи Archer

Швеція дозволила використовувати її озброєння проти цілей на території РФ. Про це повідомляє Hallandsposten, посилаючись на слова міністра оборони Поля Йонсона.

Відомо, що Україна отримувала від Швеції артилерійські системи Archer. А торік шведський парламент уповноважив уряд країни продати США ракети «повітря-повітря» Jaktrobot Rb 99 (дальність пуску – до 70 км). Сполучені Штати, у свою чергу, мали надати ці ракети Україні. Щоправда невідомо, чи була реалізована ця угода. // Главком

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