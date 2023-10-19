Посол Украіни спростував інформацію посла Ізраїлю про 23 загиблих українців

Інформація про загибель 23 українців в Ізраїлі не відповідає дійсності. Станом на 19 жовтня підтверджена загибель 18 громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.

“У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація (про загибель 23 українців, – ред.) не відповідає дійсності”, – сказав посол.

Дипломат додав, що Україна залишається на другому місці після США за кількістю жертв внаслідок бойових дій в Ізраїлі.

За словами посла, ситуація у Секторі Газа ще більше ускладнюється. У списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб, а вночі була підтверджена загибель українки у Секторі Газа.

“Сподіваюсь, що все ж таки евакуація почнеться. Перші машини з гуманітарним вантажем пішли через Рафах (КПП на кордоні з Єгиптом, – ред.) у Сектор Газа. Сподіваюсь, що палестинська сторона, ХАМАС виконають свою обіцянку і випустять іноземців”, – додав він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, вчора, 18 жовтня, посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив, що кількість загиблих в Ізраїлі українців різко зросла. За його словами, внаслідок бойових дій нібито загинули 23 громадяни України.

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі РБК-Україна наголошував, що це інформація Ізраїлю. Україна на той момент підтвердила загибель 13 громадян.