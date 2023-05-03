Повідомлено про підозру члену регіонального відділення партії «ЛДПР» у так званій «лнр», який передав гумвантаж для військ країни-агресора

За процесуального керівництва Лисичанської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянину України в наданні незаконним збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ (ч. 7 с. 111-1 КК України).

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф на територію України, 54-річний мешканець міста Луганськ вступив до складу координаційної ради «Луганського регіонального відділення політичної партії «Ліберально-демократична партія росії».

Узимку 2023 року, на території Лисичанського комунального автотранспортного підприємства підозрюваний від імені ворожої партії добровільно передав військовослужбовцям збройних сил рф та контрольованим ними незаконним збройним формуванням так званої «лнр» гуманітарний вантаж: квадрокоптер, тепловізор, берці, спальні мішки, каремати, два генератори та зимові балаклави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За протиправні дії фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури (за матеріалами Лисичанської окружної прокуратури)